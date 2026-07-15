20 юных спасателей со Ставрополья поехали на межрегиональные состязания в КЧР

В Карачаево-Черкесии стартовал межрегиональный турнир «Школа безопасности», который является частью всероссийского детско-юношеского общественного движения. В текущем году Ставропольский край делегировал две команды, ставшие лучшими по итогам региональных отборов. Команду старшего возраста сформировали представители Советского округа, а младшего – учащиеся из города Ставрополя.
В ходе состязаний участникам предстоит преодолеть ряд серьезных испытаний: справиться с полосой препятствий, пройти дистанцию выживания, принять участие в комбинированной пожарной эстафете, выполнить силовые нормативы и проявить себя в конкурсной программе. От ребят требуется продемонстрировать навыки поведения в условиях природной среды, хорошую физическую форму и способность эффективно взаимодействовать в команде.
Как сообщили в министерстве образования Ставропольского края, прошлогодний опыт показал высокую вовлеченность молодежи – тогда на ставропольской площадке соревновались 140 человек. Сейчас край представляют двадцать юных спасателей, успешно прошедших жесткий отборный тур.
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