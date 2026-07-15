Бывшую начальницу почты осудили на Ставрополье за воровство денег из кассы

Недостача была выявлена во время инвентаризации. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае вынесен приговор бывшей руководительнице отделения почтовой связи в Предгорном округе. Как сообщает пресс-служба краевого суда, женщину признали виновной в хищении денежных средств организации.

По данным следствия, занимая должность начальника почты, она систематически присваивала деньги из кассы своего предприятия. Общая сумма похищенного превысила 400 тысяч рублей. Факт недостачи вскрылся во время проведения плановой инвентаризации. Похищенные деньги осужденная растратила.

Прокуратура региона квалифицировала действия фигурантки как присвоение денег в крупном размере с использованием служебного положения (часть 3 статьи 160 УК РФ). Суд назначил наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. Дополнительно ей запрещено занимать должности на государственной службе сроком на три года.

Суд также полностью удовлетворил иск прокурора и обязал женщину возместить причиненный материальный ущерб в полном объеме.

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