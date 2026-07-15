На Ставрополье арестовали лже-силовиков за мошенничество на пять млн рублей

Суд на Ставрополье заключил под стражу двух жителей города Лермонтов по делу о мошенничестве Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Полтора года страха и 5,1 миллиона рублей – такова цена доверия жителя Лермонтова к двум самозванцам, выдававшим себя за сотрудников ФСБ. Судом на Ставрополье оба «борца с преступностью», 54-летняя мать и ее 27-летний сын, отправлены в следственный изолятор.

Схема была проста и цинична: зная о проблемах сына потерпевшего с законом, мошенники предложили отцу заплатить за то, чтобы уголовное дело просто исчезло. Для пущей достоверности женщина активно пользовалась сувенирным удостоверением силовика. С июля 2023 по декабрь 2024 года они методично доили свою жертву: регулярные встречи, сообщения в мессенджерах и постоянное психологическое давление приносили им всё новые суммы.

Итог – возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Иллюзия всемогущества «людей со спецсвязью» рассеялась в зале суда. Оба задержаны и отправлены в СИЗО.

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