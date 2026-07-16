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НовостиОбщество16 июля 2026 6:09

Подрядчика для проектирования капремонта девяти домов определили на Ставрополье

Компания выиграла контракт стоимостью более 2,3 млн рублей
Виктория КУЗНЕЦОВА
Подрядчика для проектирования капремонта девяти домов определили на Ставрополье

Подрядчика для проектирования капремонта девяти домов определили на Ставрополье

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье выбрали подрядчика, который разработает проектную документацию для капремонта девяти многоквартирных домов. Контракт стоимостью более 2,3 млн рублей выиграла строительная компания. Ремонтные работы пройдут в Ставрополе, Ессентуках, Минераловодском и Кочубеевском округах, а также в Грачёвке и Изобильном.

«Проектная документация – это фундамент работ. Именно на этом этапе закладываются решения, определяющие безопасность здания, долговечность конструкций и рациональное использование средств», — объяснил гендиректор краевого Фонда капремонта Павел Корниенко.

Специалисты подготовят проекты для 12 ключевых элементов зданий, таких как фасады, крышу, фундамент и приборы учета тепловой энергии и водоснабжения. Также они займутся инженерными исследованиями, расчетами нагрузок и выбором материалов.

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