Подрядчика для проектирования капремонта девяти домов определили на Ставрополье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье выбрали подрядчика, который разработает проектную документацию для капремонта девяти многоквартирных домов. Контракт стоимостью более 2,3 млн рублей выиграла строительная компания. Ремонтные работы пройдут в Ставрополе, Ессентуках, Минераловодском и Кочубеевском округах, а также в Грачёвке и Изобильном.

«Проектная документация – это фундамент работ. Именно на этом этапе закладываются решения, определяющие безопасность здания, долговечность конструкций и рациональное использование средств», — объяснил гендиректор краевого Фонда капремонта Павел Корниенко.

Специалисты подготовят проекты для 12 ключевых элементов зданий, таких как фасады, крышу, фундамент и приборы учета тепловой энергии и водоснабжения. Также они займутся инженерными исследованиями, расчетами нагрузок и выбором материалов.

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