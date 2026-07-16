БПЛА сбили над территорией Ставропольского края ночью

Беспилотники сбили над Ставропольем ночью Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Ночью над Ставропольем уничтожили беспилотники. Их перехватили системы ПВО в период с 21:00 15 июля до 8:00 16 июля. Сводку об уничтоженных БПЛА дает Минобороны РФ. Точное количество дронов, сбитых на территории края, не уточняется.

«В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 375 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – прокомментировали в Минобороны РФ.

Также беспилотники за ночь сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Москвой, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного Морей.

Напомним, на Ставрополье режим беспилотной опасности действовал почти 14 часов – с 17:17 15 июля до 7:01 16 июля.

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