В турцентре Ставрополя подвели итоги работы за первую половину 2026 года

Фото: администрация города Ставрополя

В Туристическом информационном центре Ставрополя подвели работы итоги за первую половину 2026 года. Согласно данным их пресс-службы, за полгода провели 48 экскурсий по городу и других мастер-классов, где участвовали более тысячи местных жителей и гостей края.

«Особое внимание уделяется не только популяризации туристического потенциала Ставрополя, но и социальным проектам, бесплатным экскурсиям, работе с детьми и развитию межрегионального сотрудничества», – рассказал мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Ближайшими мероприятиями для посещения станут: 17 и 31 июля состоится экскурсия «Купеческий Ставрополь», 18 июля – агротур с посещением семейной винодельни, 22 июля – обзорная экскурсия «Ставрополь губернский», а 24 июля – агротур на бахчу.

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