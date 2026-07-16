Двум хуторам на Ставрополье присвоили звание «Рубеж воинской доблести» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Хуторам Бугулов и Медведев Курского округа Ставрополья присвоили звание «Рубеж воинской доблести». Такое предложение из профильного комитета поддержали депутаты на заседании краевой думы.

«Это память нашей земли, ставропольских семей. Ее важно сохранить для будущих поколений, для наших детей и внуков. Чтобы знали и помнили. И мы помогаем этому», – прокомментировал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Звание «Рубеж воинской доблести» ранее присвоили 15 населенным пунктам Курского муниципального округа. В их число входят хутора Березкин, Кировский, Моздокский, Дыдымкин, Графский, поселки Рощино, Мирный, Ага-Батыр, села Полтавское, Эдиссия, Серноводское, Русское, а также станицы Стодеревская и Галюгаевская, аул Али-Кую.

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