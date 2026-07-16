При оформлении пособия на Ставрополье будут учитывать уход за родственниками Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье будет учитываться уход за пожилыми родственниками и людьми с инвалидностью при оформлении единого пособия. Изменения вступят в силу с 21 июля 2026 года. В настоящее время присмотр за нетрудоспособным человеком учитывается вне зависимости от родства.

С 21 июля период ухода за пожилыми родственниками или человеком с инвалидностью учтут как уважительную причину для отсутствия дохода при определении права на единое пособие. Это допустимо в случае, если заявитель или члены его семьи ухаживали за близким родственником.

«Присмотр за нетрудоспособным принимается в качестве объективной причины для отсутствия дохода, если соответствующий период оформлен в Социальном фонде и длился 10 и более месяцев в течение расчетного периода (12 месяцев до месяца подачи заявления на единое пособие, разделенных с ним еще одним месяцем)», – объяснили в Отделении СФР по Ставропольскому краю.

При этом необходимо предоставить документы, подтверждающие родство, в клиентскую службу Отделения СФР по Ставропольскому краю.

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