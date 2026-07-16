На Ставрополье приняли новые законы по поддержке участников СВО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье приняли законы, направленные на дополнительную поддержку участников специальной военной операции. Нововведения внесли депутаты краевой думы.

«До одного года снижены требования к стажу работы для участников специальной военной операции, претендующих на замещение должностей главной группы государственной гражданской службы», – рассказали о принятых изменениях в думе Ставропольского края.

Также было принято решение о корректировки закона «О дополнительных гарантиях права граждан Российской Федерации на обращение в Ставропольском крае». Теперь участники специальной военной операции и их семьи обладают правом на первоочередной личный прием в органах государственной власти края.

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