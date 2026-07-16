Беспилотную опасность объявили 16 июля на территории Ставропольского края Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Днем 16 июля на территории Ставропольского края объявили беспилотную опасность. Об угрозе атаки БПЛА губернатор края Владимир Владимиров предупредил в 12:10.

«Укройтесь в комнате с несущими стенами или в помещении без окон. Будьте бдительны», – предупредили в РСЧС Ставрополья.

Во время действия режима беспилотной опасности возможно замедления в работе мобильного интернета и перебои в телевещании. При возникновении ЧП местные жители могут обратиться за помощью по единому номеру экстренных служб 112.

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