Штраф до 50 тысяч рублей грозит ставропольцам за брошенные самокаты Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Штраф до 50 тысяч рублей грозит жителям Ставропольского края за нарушения требований к размещению и использованию СИМ. В первую очередь нововведения касаются электросамокатов. Инициативу по ужесточению наказания поддержали на заседании думы Ставрополья.

«Закон устанавливает административную ответственность за нарушения требований к размещению и использованию средств индивидуальной мобильности, а также усиливает ответственность за нарушения при пользовании платными парковками», – пояснили в пресс-службе думы Ставропольского края.

Теперь нарушение правил использования средств индивидуальной мобильности влечет повышенный административный штраф. Для граждан – в размере от трех до четырех тысяч рублей, для юридических лиц – от 20 до 30 тысяч рублей. За повторное нарушение – от четырех до пяти тысяч рублей и от 30 до 50 тысяч рублей соответственно.

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