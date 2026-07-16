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НовостиОбщество16 июля 2026 9:42

Штраф до 50 тысяч рублей грозит ставропольцам за брошенные самокаты

Депутаты краевой думы одобрили ужесточение штрафов
Виктория КУЗНЕЦОВА
Штраф до 50 тысяч рублей грозит ставропольцам за брошенные самокаты

Штраф до 50 тысяч рублей грозит ставропольцам за брошенные самокаты

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Штраф до 50 тысяч рублей грозит жителям Ставропольского края за нарушения требований к размещению и использованию СИМ. В первую очередь нововведения касаются электросамокатов. Инициативу по ужесточению наказания поддержали на заседании думы Ставрополья.

«Закон устанавливает административную ответственность за нарушения требований к размещению и использованию средств индивидуальной мобильности, а также усиливает ответственность за нарушения при пользовании платными парковками», – пояснили в пресс-службе думы Ставропольского края.

Теперь нарушение правил использования средств индивидуальной мобильности влечет повышенный административный штраф. Для граждан – в размере от трех до четырех тысяч рублей, для юридических лиц – от 20 до 30 тысяч рублей. За повторное нарушение – от четырех до пяти тысяч рублей и от 30 до 50 тысяч рублей соответственно.

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