Диспансеризацию для пожилых людей старше 65 лет проводят на Ставрополье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Диспансеризация для людей старше 65 лет проводится на Ставрополье. Ее можно пройти с 1 по 31 июля 2026 года. В число исследований входят общий анализ крови, флюорография легких, ЭКГ и другое.

«Все обследования проводятся по полису ОМС и не требуют дополнительной оплаты. Для визита при себе нужно иметь паспорт и полис. Не откладывайте визит в поликлинику для диспансеризации ради своего активного долголетия!» – напоминают в ТФОМС Ставропольского края.

Если после первичного обследования обнаруживают отклонения, то врач выдает направление на углубленные исследования второго этапа: консультации узкопрофильных специалистов и дополнительные анализы. После полного цикла обследований возможно потребуется дальнейшее лечение.

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