Компенсацию в пользу отравившихся посетителей кафе потребовали в Пятигорске

Отравившиеся посетители пятигорского кафе рассчитывают на компенсацию Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Пятигорске через суд собираются взыскать компенсацию морального вреда в пользу посетителей местного кафе паназиатской кухни, отравившихся в конце мая 2026 года. Среди пострадавших оказались дети и даже беременная женщина. Общепит даже закрывали на 80 дней.

Некоторые пострадавшие пошли в прокуратуру, чтобы потребовать от владельцев кафе компенсацию. Надзорники согласились помочь и уже составили исковые заявления, которые отдали в суд.

«Прокуратура направила в суд исковые заявления о взыскании с правонарушителя компенсации морального вреда в пользу обратившихся к прокурору пострадавших. Результаты рассмотрения исков и восстановление прав граждан – на контроле надзорного ведомства», – рассказали в прокуратуре Ставропольского края.

Одновременно с этим в СУ СКР по Ставропольскому краю возбудили уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей». Виновным грозит до двух лет лишения свободы. Владельцы кафе заявили, что будут содействовать следствию. В причинах отравления посетителей разбираются специалисты.

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