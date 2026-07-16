Восемь жителей Ставрополья судят за несообщение о готовящихся терактах Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье судят восьмерых человек за несообщение о готовящихся терактах. Семеро из них не достигли 18 лет. По данным следствия, с февраля по май 2025 года один несовершеннолетний житель села Красноярского стал поддерживать деятельность организации, признанной запрещенной на территории РФ.

Подросток также агитировал вступить в ее ряды других несовершеннолетних, на что некоторые согласились и присягнули террористической организации в верности.

«При этом восьми местным жителям, семеро из которых несовершеннолетние, было достоверно известно о том, что завлекающий их в ряды боевиков молодой человек ранее сам стал участником запрещенного сообщества, однако не сообщили об этом в правоохранительные органы», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

О преступлениях узнали, и всех участников банды задержали. На них возбудили уголовное дело по статье по статье 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении). Максимальное наказание по ней – до года колонии.

«В настоящее время по уголовным делам собрана достаточная доказательственная база, с утвержденными обвинительными заключениями они направлены в суд для рассмотрения по существу. В отношении несовершеннолетнего знакомого фигурантов следователем СК России расследуется уголовное дело», – добавили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

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