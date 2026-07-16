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НовостиПолитика16 июля 2026 12:58

Нового и.о. министра энергетики назначили на Ставрополье

Имран Айдамиров вступит в должность с 20 июля
Данил ЮРКОВ
Имран Айдамиров

Имран Айдамиров

Фото: Ольга МИТЯЕВА.

На Ставрополье назначили нового исполняющего обязанности министра энергетики, промышленности и связи. С 20 июля 2026 года на работу выйдет Имран Айдамиров. Сопутствующее постановление подписал губернатор Владимир Владимиров.

«В ранге исполняющего обязанности он будет оставаться до завершения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну», – говорится в сообщении управления пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставропольского края.

До назначения на должность Имран Айдамиров работал заместителем экономического развития Ставропольского края.

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