Новые гарантии для участников СВО появились по инициативе прокурора Ставрополья

Прокурор Ставропольского края Юрий Немкин. Фото: прокуратура СК

На Ставрополье по инициативе регионального прокурора Юрия Немкина появились новые социальные гарантии для участников СВО. Так, военнослужащие теперь имеют право на личный прием у органов власти в первоочередном порядке. Также Немкин направил в думу законопроект об изменении уже действующего законодательства.

« В краевое правительство направлены предложения, на основании которых разработаны проекты норм о базовых мерах поддержки военнослужащих и корректировке региональных мер соцпомощи защитникам Отечества», – сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Все прокурорские инициативы одобрили на заседании думы Ставрополья днем 16 июля. В законодательство внесут новые изменения. Помимо этого, депутаты приняли штрафы за нарушения пользования и парковки СИМ, а также двум хуторам присвоили звание «Рубеж воинской доблести».

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