Планировавшая теракт в Пятигорске женщина стала жертвой мошенников. Фото: стоп-кадр видео НАК

В Пятигорске 23 июня 2026 года две женщины 19 и 47 лет планировали устроить теракт. Они действовали по наводке киевского режима, но выполнить поручение кураторов у них не вышло – диверсию предотвратили сотрудники ФСБ. Как сообщает KP.RU, молодая россиянка пошла на преступление из-за того, что стала жертвой мошенников и погрязла в кредитах. Аферисты довели ее до отчаяния и передали куратору с позывным «Пастор».

«Пастор» убедил подопечную, что она должна принести посылку с неизвестным для нее содержимым в место, где будет много полицейских. После кураторы планировали взорвать груз вместе с девушкой.

День теракта выбран не случайно – в эту дату девушка праздновала свой день рождения. И кураторы об этом знали.

Сейчас обе женщины находятся в СИЗО. Правоохранители завели уголовное дело по статьям «Покушение на совершение террористического акта», «Незаконная перевозка боеприпасов», «Незаконное изготовление взрывчатых устройств».

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