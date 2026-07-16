Уроженца КЧР посадят на 18 лет за участие в боевых действиях в Сирии

Суд в России осудил боевика, участвовавшего в боевых действиях в Сирии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Южный окружной военный суд вынес приговор уроженцу КЧР, который участвовал в боевых действиях в Сирии. Еще в 2014 году он, будучи в Турции, решил примкнуть к террористической организации. Так боевик оказался в Сирии, где ему провели боевую подготовку с оружием и боеприпасами. В 2015 году он присягнул на верность террористам. Об этом сообщили коллеги из «АиФ-СК».

С января по октябрь 2015 года уроженец Карачаево-Черкесии участвовал в боях против сирийского правительства. Также он прикрывал инженерные подразделения во время минирования подземных тоннелей в Алеппо. Тогда террористы штурмовали город.

На боевика в России возбудили уголовное дело по статьям «Участие в деятельности террористической организации» и «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». Суд приговорил его к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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