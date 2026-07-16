Овощи продолжают дешеветь на Ставрополье Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За прошлую неделю, с 7 июля по 13 июля 2026 года, на Ставрополье подорожали вермишель, полукопченая и варено-копченая колбаса и сахар. При этом продолжает падать цена на огурцы и помидоры. Данные о средней стоимости продуктов приводит Северо-Кавказстат.

Вермишель незначительно подорожала на 1,02% и теперь в среднем стоит 124,84 рубля за килограмм. Далее курица, килограмм которой продается за 251,24 рубля (+1,28%). За ней идет сахар-песок (+2,81%). Кило можно приобрести за 81,16 рубля. Сильнее всего за неделю выросла цена на некоторые виды колбасы. В среднем она стоит 740,53 рубля (+3,83%).

Зато с прошлой недели подешевели многие овощи. Сильнее всего, из ранее подорожавших, подешевел килограмм картофеля – 73,75 рубля (-4,41%). Лук и свекла подешевели незначительно. Первые теперь стоят 70,19 рубля (-0,61%), вторые – 56,46 рубля (-0,28%). При этом продолжает падать цена на огурцы – 118,18 рублей (-5,74%) и помидоры 147,38 рублей (-4,05%). Цены на остальные продукты также колеблются, но незначительно.

Одновременно с этим резко взлетела цена на бензин – сразу на 13,38%. Средняя его стоимость на Ставрополье составила 83,15 рубля за литр.

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