На Ставрополье объяснили, накажут ли за опоздание из-за очереди на АЗС Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае на фоне дефицита топлива работники все чаще ссылаются на очереди у заправок, объясняя свои опоздания. Заместитель руководителя краевой Госинспекции труда Светлана Будняк объяснила, что списка уважительных и неуважительных причин в ТК РФ нет – работодатель решает сам, была ли вина сотрудника при опоздании. Но прежде чем объявлять выговор или лишать премии, он обязан затребовать письменное объяснение. Специалист рекомендовала работникам как можно быстрее предупреждать начальство о задержке.

Если речь идёт о заправке служебного авто за пределами рабочего времени, ситуация другая. По словам Будняк, когда сотрудник делает это по поручению руководства, такое время считается сверхурочной работой. Оплачивать его должны по правилам статей 99 и 152 Трудового кодекса.

Таким образом, наказание за опоздание из-за АЗС – на усмотрение начальника, а вот потраченное на бензин для служебной машины время работнику обязаны оплатить.

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