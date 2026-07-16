Более 200 млн рублей получили на развитие мелиорации аграрии Ставрополья

Ставрополье обладает крупнейшим мелиоративным комплексом в России. Фото: минсельхоз СК

В Ставропольском крае продолжается реализация проектов по развитию мелиоративного комплекса. Как рассказали в пресс-службе минсельхоза края, с начала года сельхозтоваропроизводителям направлено порядка 216 млн рублей господдержки на возмещение части затрат на строительство оросительных систем. Из этой суммы 203 млн рублей – из федерального бюджета и 13 млн – на условиях софинансирования по краевой госпрограмме «Развитие сельского хозяйства». Получателями господдержки стали пять сельхозпредприятий, завершивших строительство оросительных систем на площади свыше 1,8 тысячи га.

«Всего в этом году на развитие мелиорации предусмотрено 929 млн рублей из федерального бюджета и около 60 млн из краевого. Будет реализовано 14 проектов на общей площади более 6,5 тыс. га», – рассказали в министерстве сельского хозяйства края.

Мелиорация остается одним из ключевых направлений развития агропромышленного комплекса региона. В условиях засушливого климата орошение позволяет получать стабильные урожаи, эффективнее использовать сельхозземли и выращивать культуры с высокой экономической отдачей.

Ставрополье обладает крупнейшим мелиоративным комплексом в России. Его протяженность превышает 2,5 тысячи км, в состав комплекса входит более 3,5 тысячи гидротехнических сооружений. В регионе фактически орошается около 110 тысячи га сельхозугодий.

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