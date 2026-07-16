В Предгорном округе на Ставрополье проверят системы оповещения

Это плановая работа для обеспечения надежной работы оборудования Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Предгорном округе Ставрополья завтра планируют проверить сирены, в связи с чем глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко предупредил местных жителей.

«Уважаемые друзья! Завтра, в период с 9:30 до 12:30, в поселке Неженском и селе Винсады пройдет проверка системы оповещения. Вы можете услышать звуковой сигнал - прошу сохранять спокойствие», - написал он в своих соцсетях.

По его словам, это плановая работа для обеспечения надежной работы оборудования и общей безопасности. Он попросил местных жителей отнестись с пониманием к звукам сирен и, по возможности, предупредить соседей.

Напомним, ранее сообщалось, что режим беспилотной опасности действовал на Ставрополье почти 14 часов. Его ввели в 17:17 15 июля и сняли в 7:01 16 июля.

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