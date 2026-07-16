Следователи проверяют факт ДТП пассажирского поезда с грузовиком в Дагестане

Пострадал водитель грузовика. Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ

В Дагестане проводится проверка по факту столкновения поезда с грузовым автомобилем на железнодорожном переезде. Напомним, сегодня примерно в 17 часов 40 минут на нерегулируемом железнодорожном переезде, расположенном на 33-м километре перегона Герменчик – Качалай Северо-Кавказской железной дороги произошло столкновение пассажирского поезда с грузовым автомобилем.

Как сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ, по данному факту следователи Махачкалинского следственного отдела на транспорте проводят процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

По предварительным данным, 35-летний водитель грузового автомобиля марки «КамАЗ» с прицепом выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским составом сообщением «Дербент – Москва».

«В результате происшествия произошло столкновение локомотива с прицепом грузовика. Водитель «КамАЗа» получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение. Среди пассажиров и локомотивной бригады пострадавших нет. Схода подвижного состава не допущено», – говорится в сообщении.

На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По состоянию на 19:16 мск пассажирский поезд Дербент–Москва убыл. Повреждённый автомобиль отбуксирован.

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