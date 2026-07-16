В трех округах Ставрополья ввели карантин по бруцеллезу скота

В Нефтекумском, Грачевском и Шпаковском округах зафиксированы случаи бруцеллёза Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В трёх округах Ставрополья – Нефтекумском, Грачевском и Шпаковском – зафиксированы случаи бруцеллёза у крупного рогатого скота. В связи с этим на территориях введены карантинные меры для ликвидации очагов инфекции. Об этом сообщается в приказах регионального управления ветеринарии.

Так, в селе Бешпагир (Грачевский район) неблагополучной зоной объявлена территория в радиусе трех километров от подворья, где обнаружили заболевание. Аналогичные ограничения ввели вблизи аула Ямангой (Нефтекумский округ) вокруг животноводческой точки, а также в семи километрах к югу от села Надежда (Шпаковский округ).

Бруцеллёз представляет собой острую инфекционно-аллергическую болезнь, способную передаваться человеку от заражённых сельскохозяйственных животных.

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