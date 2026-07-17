Схрон с десятками патронов и тремя гранатами нашли в сарае у жителя Ингушетии

Боеприпасы обнаружили в сарае. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ингушетии начато уголовное расследование по делу о незаконном хранении боеприпасов. Об этом информирует пресс-служба МВД республики.

Мероприятия проводились в рамках операции «Мак-2026» по поиску наркотиков. В ходе проверки частного дома в селе Плиево сотрудники полиции обнаружили в хозяйственной постройке целый оружейный арсенал: три гранаты с запалами и 58 патронов. Согласно экспертизе, среди находок были две ручные дымовые гранаты РГД-П, одна противотанковая РКГ-ЗЕМ и 58 боевых патронов калибра 5,45 мм.

Владелец боеприпасов пояснил, что найденные предметы остались после его покойного брата, скончавшегося в 2000 году. По данному факту следственный отдел полиции Карабулака возбудил уголовные дела.

Напомним, ранее сообщалось, что уроженца Карачаево-Черкесии посадят на 18 лет за участие в боевых действиях в Сирии. Еще в 2014 году он вступил в террористическую организацию.

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