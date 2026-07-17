Вторую ночь подряд над территорией Ставрополья сбивали украинские БПЛА

Беспилотник сбили ночью над Ставропольем Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Над территорией Ставропольского края вторую ночь подряд сбивали украинские беспилотники. По данным Минобороны России, с 20:00 16 июля по 8:00 17 июля над регионами система ПВО перехватила и уничтожила 243 БПЛА. Дроны летели в 12 территориями и над акваториями двух морей.

«Средствами ПВО перехвачены и уничтожены 243 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», – говорится в сводке Минобороны.

Сколько дронов уничтожили именно над Ставропольским краем, ведомство не уточняет. А ранее губернатор региона Владимир Владимиров на заседании антитеррористической комиссии поручил разработать меры ответственности за недостаточное качество защиты от БПЛА.

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