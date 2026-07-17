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НовостиПолитика17 июля 2026 6:11

Вторую ночь подряд над территорией Ставрополья сбивали украинские БПЛА

За ночь системы ПВО уничтожили 243 дрона над регионами
Данил ЮРКОВ
Беспилотник сбили ночью над Ставропольем

Беспилотник сбили ночью над Ставропольем

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Над территорией Ставропольского края вторую ночь подряд сбивали украинские беспилотники. По данным Минобороны России, с 20:00 16 июля по 8:00 17 июля над регионами система ПВО перехватила и уничтожила 243 БПЛА. Дроны летели в 12 территориями и над акваториями двух морей.

«Средствами ПВО перехвачены и уничтожены 243 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», – говорится в сводке Минобороны.

Сколько дронов уничтожили именно над Ставропольским краем, ведомство не уточняет. А ранее губернатор региона Владимир Владимиров на заседании антитеррористической комиссии поручил разработать меры ответственности за недостаточное качество защиты от БПЛА.

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