Две ярмарки выходного дня пройдут в Ставрополе 18 и 19 июля Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На выходных в Ставрополе снова пройдут две ярмарки. Среди товаров, которые там можно купить, – свежие фрукты и овощи, зелень, мед, мясо, молочную продукцию, крупы, макароны, растительное масло и многое другое.

В субботу, 18 июля продукты начнут продавать с утра на улице Васильева, 35/1, а в воскресенье, 19 июля, – на площади 200-летия, рассказали в администрации Ставрополя.

В будние дни также можно прикупить местную продукцию. С 16 до 20 часов по вторникам и пятницам на улице Доваторцев, 13 работает точка с продавцами, а по средам – на проспекте Российском, 1, по четвергам продукты продают на улице Пригородной, 215/1 и Доваторцев, 50/1.

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