Ночью 17 июля на Ставрополье произошло землетрясение магнитудой 3,9 балла Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье ночью 17 июля произошло землетрясение магнитудой 3,9 балла. о данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, толчки зафиксировали в 0:24 часа по местному времени. Эпицентр располагался в 24 километрах к западу от Кисловодска, а глубина составила восемь километров.

Толчки могли ощущаться в городах Кавказских Минеральных Вод, таких как Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и других населенных пунктах края.

Сообщений от местных жителей или очевидцев землетрясения не поступало. Информации о разрушениях и пострадавших нет. Официальные службы о последствиях толчков ничего не сообщали.

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