За июнь на Ставрополье подорожали продукты «борщевого набора» Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье за июнь подорожали продукты «борщевого набора» – картофель, капуста, лук, свекла и морковь. Это связано с сезонностью, так как запасы прошлого года почти закончились, а новый урожай еще не потупил на продажу. Другие продукты также продолжают дорожать – в среднем цены по краю увеличились на 1%. В их число вошли мука, кофе и какао. Они подорожали из за роста цен на сырье, упаковку и логистику.

Ощутимо увеличилась стоимость основных видов топлива. Повышенный спрос, вызванный летним сезоном, совпал с сокращением предложения бензина на НПЗ. Это стало одной из главных причин подорожания услуг общественного транспорта. Некоторые перевозчики подняли цены на проезд из за роста расходов ГСМ.

«Годовая инфляция в Ставропольском крае ускорилась в июне до 6,8%. Основной вклад в ускорение внесли разовые факторы, в частности – временное снижение предложения овощей "борщевого набора" и перебои с поставками топлива на АЗС. 24 июля на заседании Совета директоров Банка России будет принято очередное решение по ключевой ставке, направленное на то, чтобы плавно привести инфляцию к нашей цели в 4% в год», – прокомментировал Георгий Тикунов, управляющий Отделением Ставрополь Южного ГУ Банка России.

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