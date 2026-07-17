Годовая инфляция в Ставропольском крае выросла до 6,76% Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

За год инфляция в Ставропольском крае ускорилась и составила 6,76%. Это выше, чем в целом по России, на 0,74% (показатель – 6,02%). Это сказалось на ценах на ряд продуктов.

«В июне сильнее всего подорожали услуги, в целом за год прирост цен на них был выше инфляции в крае. Продовольственные и непродовольственные товары также подорожали, но за год цены на них выросли меньше, чем на всю потребительскую корзину», – рассказали в Банке России.

Ранее сообщалось об изменении цен на Ставрополье. За месяц подорожали многие продукты, что объяснили сезонностью, а также повышением расходов на логистику. А согласно данным Северо-Кавказстата, только за неделю цены на основные виды топлива увеличились более чем на 13%.

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