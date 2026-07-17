Ставропольчанку задержали за оправдение терроризма в мессенджере

Ставропольчанка оправдала терроризм в социальных сетях и попала под следствие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Андроповском округе Ставропольского края задержали женщину, которую заподозрили в оправдании терроризма. По данным ФСБ, в апреле 2025 года жительница села Кианкиз разместила в мессенджере публикацию и комментарий, в котором правоохранители нашли оправдание насилию и террористическим действиям.

«На основании переданных Управлением результатов оперативно-разыскной деятельности Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело», – рассказали в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

На ставропольчанку возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Ей грозит штраф до миллиона рублей или до семи лет колонии. Сама фигурантка уже признала вину в преступлении и раскаялась. Только вот от наказания это ее не спасет.

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