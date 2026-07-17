Культура как привычка: молодёжь СКФО потратила более 250 млн рублей по Пушкинской карте

Пушкинская карта открывает молодым людям доступ к культурной жизни региона и всей страны. Фото: предоставлено ВТБ

С 1 января 2026 года молодые жители Северного Кавказа потратили на билеты в театры, музеи, на выставки и в кино более 250 млн рублей. При этом каждая пятая покупка – билет в кинотеатр: этот вид искусства остаётся одним из лидеров среди культурных предпочтений юной аудитории.

Всего с момента, когда оператором данной программы стал банк ВТБ, жителями регионов Северного Кавказа оформлено свыше 320 тысяч Пушкинских карт. Самыми активными пользователями стали подростки от 15 до 17 лет: на них приходится более 170 тысяч из всех выданных карт.

«Пушкинская карта открывает молодым людям доступ к культурной жизни региона и всей страны, чем помогает формировать привычку проводить свободное время с пользой. Мы в ВТБ видим, что интерес к программе в СКФО активно растет, а вместе с ним увеличивается и число молодых людей, которые посещают театры, музеи, выставки и кинотеатры. Это значит, что культура становится для них естественной частью жизни, а не разовым мероприятием», - отметил Александр Дыренко, управляющий ВТБ в СКФО – вице-президент банка.