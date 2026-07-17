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НовостиОбщество17 июля 2026 10:46

Почти 17 часов действовал режим беспилотной опасности на Ставрополье

О нем объявили в 20:38 16 июля и сняли в 13:35 17 июля
Виктория КУЗНЕЦОВА
Более четырех тысяч нарушений трудового законодательства вскрыли на Ставрополье

Более четырех тысяч нарушений трудового законодательства вскрыли на Ставрополье

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье сняли режим беспилотной опасности. Он действовал почти 17 часов – с 20:38 16 июля до 13:35 17 июля. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров:

«На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности», – написал он в соцсетях.

Экстренные службы не сообщали ни о каких инцидентах. Также предупреждают, что некоторое время после объявление угрозы атаки БПЛА может плохо работать мобильная связь и интернет.

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