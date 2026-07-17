Беспилотную опасность объявили днем 17 июля на Ставрополье

Беспилотную опасность объявили на Ставрополье 17 июля Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье спустя два часа после отмены 17-часовой беспилотной опасности режим ввели снова. В 15:39 губернатор региона Владимир Владимиров объявил о новой угрозе. Тем временем РСЧС разослала рекомендации для жителей и гостей края.

«Граждане! Укройтесь в комнате с несущими стенами или в помещении без окон. Будьте бдительны! Возможны ограничения в работе мобильного интернета и перебои в приеме сигнала цифрового эфирного телевидения», – говорится в сообщении РСЧС.

В случае ЧС или ЧП власти рекомендуют обращаться по единому телефону экстренных служб – 112. Напомним, над Ставропольем вторую ночь подряд сбивали украинские беспилотники. Всего над регионами России ПВО уничтожили 243 дрона.

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