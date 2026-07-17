В Ставрополе разрабатывают правила использования СИМ

Фото: мэрия Ставрополя

В Ставрополе разрабатывают правила использования средств индивидуальной мобильности. В первую очередь изменения затронут электросамокаты. Новые требования начнут действовать на территории краевой столицы к осени. Власти планируют определить скоростной режим и сезонность, когда можно ездить на СИМ.

«Документ будет регламентировать требования к организации стоянок для СИМ и определит места, где оставлять самокаты запрещено. Также вместе с районными администрациями определим перечень наиболее оживленных мест, где нельзя будет использовать средства индивидуальной мобильности», – пояснил мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

В мэрии также напомнили, что общая протяженность велосипедных дорожек города, подходящих для езды на электрических самокатах, сегодня составляет почти 29 километров. С 2017 года в городе построили 21 участок велосипедных дорожек, а 18 из них за последние четыре года.

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