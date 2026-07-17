Молодая ставропольчанка потеряла почти полмиллиона на псевдоинвестициях

Молодая ставропольчанка потеряла полмиллиона, поверив в псевдоинвестиции Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе полиция ищет мошенников, укравших у 23-летней местной жительницы почти полмиллиона рублей. Сама девушка в отделении полиции рассказала схему, на которую попалась. По данным городского МВД, аферисты написали жертве в мессенджере и предложили легкий заработок через пассивные инвестиции на биржевом рынке.

Мошенники завершили девушку, что доход высокий и стабильный. Да и рисков, по их словам, никаких не было. Ставропольчанка все же поверила незнакомцам и перевела на неизвестный счет 450 тысяч рублей. Позже «трейдеры» перестали выходить на связь. Тогда жертва поняла, что ее обманули, и пошла в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Полиция настоятельно призывает граждан быть бдительными при выборе способов заработка и проявлять осторожность при осуществлении финансовых операций», – рассказали в пресс-службе Управления МВД России по городу Ставрополю. Аферистов ищут.

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