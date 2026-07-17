В Ставрополе подвели итоги голосования на лучший логотип к 250-летию города Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе подвели итоги голосования на лучший логотип к 250-летию города. Жители краевой столицы с 10 по 16 июля голосовали за понравившуюся работу. Победители определили 17 июля.

«Большинство горожан поддержали графическое изображение под номером три. Благодарю каждого, кто принял участие в голосовании, и от всей души поздравляю победителя конкурса. Его идея станет украшением всех торжественных событий, посвященных нашему общему празднику», – рассказал мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Фото: администрация Ставрополя

В конкурсе для разработки логотипа к юбилею города принимали участие более 60 работ. После голосования изображение доработает команда дизайнеров, а в дальнейшем его используют для создания праздничного брендбука.

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