Спрос на детские банковские карты на Ставрополье вырос за первое полугодие 2026 года

Ставропольские семьи всё чаще выбирают банковские карты для детей как повседневный инструмент управления бюджетом. Фото: сгенерировано ИИ-помощником ГигаЧат Бизнес

По мнению экспертов, по итогам первого полугодия 2026 года, ставропольские семьи всё чаще выбирают банковские карты для своих детей как повседневный инструмент управления личным бюджетом. Спрос на этот продукт демонстрирует устойчивый рост, а сам сервис перестал восприниматься как сезонное решение – родители обращаются за оформлением карт равномерно в течение всего года, подключая детей к безналичным расчетам в школе, на кружках и в магазинах.

Ключевым фактором популярности остаются удобство оформления через приложение банка, возможность мгновенного пополнения и контроля трат, а также настройка индивидуальных лимитов. Для детей это первый практический опыт финансовой самостоятельности, а для родителей – прозрачный способ прививать ответственное отношение к деньгам без потери контроля над расходами.

Роман Чеканов, управляющий Ставропольским отделением Сбербанка:

«За первое полугодие 2026 года на Ставрополье выдали почти 25 тысяч детских карт, тогда как за аналогичный период 2025 года этот показатель составлял около 18,7 тысячи карт – прирост достиг 38%. Примечательно, что эта динамика сложилась не за счет единичных всплесков, а благодаря стабильному ежемесячному интересу, который закрепляется в течение всего полугодия. Мы видим, что родители на Ставрополье всё чаще рассматривают детскую карту как полноценный инструмент ежедневного планирования семейного бюджета и обучения детей».