Житель Пятигорска получил пять лет колонии за легализацию в крае 659 мигрантов

Наказание ставрополец будет отбывать в колонии строгого режима Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Житель Пятигорска получил пять лет строгого режима за создание канала для легализации сотен иностранных граждан. По данным суда, действовавшая под его началом группировка два года – с весны 2022-го по лето 2024-го – обеспечивала мигрантов фиктивными документами: от справок о владении языком до медицинских заключений.

Кроме того, участникам схемы помогали найти жильё и работу. Как сообщили в прокуратуре Ставрополья, Пятигорский городской суд вынес ему обвинительный приговор и помимо основного срока назначил организатору год ограничения свободы после освобождения.

На данный момент решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, ранее сообщалось, что более четырех тысяч нарушений трудового законодательства вскрыли на Ставрополье. Такие данные приводятся за первое полугодие 2026 года.

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