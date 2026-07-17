Ставрополье вошло в ТОП-20 регионов по развитию креативных индустрий

Больше всего креативных предпринимателей в крае сегодня занято в таких отраслях, как «Отдых и развлечения» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Ставропольский край занял 16 строчку в федеральном рейтинге развития креативных индустрий по итогам прошедшего года. Такие данные предоставил Институт развития креативных индустрий НИУ ВШЭ. Рейтинговое исследование отражает динамику развития креативного предпринимательства в России и выделяет субъекты, которые стали центрами роста. Анализ охватил все регионы страны, а в основу легла информация о компаниях и предпринимателях, которые работают в 51 сфере креативной экономики.

«Это большое достижение нашей команды, которая работает над развитием экономики эмоций. Продолжаем поддержку творческого бизнеса. Совсем скоро запустим Единый реестр субъектов креативных индустрий, чтобы местное сообщество развивалось эффективнее с господдержкой, – сообщили в министерстве экономического развития Ставропольского края.

Больше всего креативных предпринимателей в крае сегодня занято в таких отраслях, как «Отдых и развлечения» (17,2%), «Программное обеспечение» (13,4%), а также «Реклама и пиар» (13%).

При этом креативные предприниматели могут воспользоваться региональными мерами поддержки, среди которых льготные финансовые программы, помощь с маркетингом, выходом на внешние рынки и другие.

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