В Махачкале арестовали мужчину за вербовку подростков в ряды террористов

Советский районный суд Махачкалы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал фигуранта на два месяца Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителя Дагестана заключили под стражу по обвинению в вербовке несовершеннолетних в ряды международной террористической организации, запрещённой на территории РФ. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, с ноября 2025 года мужчина, разделяющий идеологию данной группировки, различными способами склонял подростков республики к участию в её деятельности. Уголовное дело было возбуждено при участии региональных управлений ФСБ и МВД по статьям УК РФ о вовлечении в терроризм (ч. 1.1 ст. 205.1) и участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5).

Советский районный суд Махачкалы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал фигуранта на два месяца – до 16 сентября 2026 года. В суде пояснили своё решение тяжестью инкриминируемых особо тяжких преступлений и данными о личности обвиняемого.

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