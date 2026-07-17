В Северной Осетии за минувшие сутки увеличились объемы продаж топлива

На станциях выгрузки стоят две цистерны с бензином, три цистерны с дизтопливом и 79 цистерн с газом. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Северной Осетии сообщают об увеличении продаж топлива: реализация бензина за сутки выросла на 60 тонн, дизеля – на 77 тонн. Об этом сообщил глава республиканского комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Александр Хоружий.

На данный момент общий запас горючего стабилен: на нефтебазах находится более 5,8 тысячи тонн бензина и дизеля (3,4 тысячи тонн и 2,4 тысячи тонн соответственно). Для пополнения запасов на станции выгрузки ожидают 84 цистерны с различными видами топлива.

По его словам, поставки идут непрерывно и под контролем руководства региона.

Напомним, ранее сообщалось, что на Ставрополье объяснили, накажут ли за опоздание из-за очереди на АЗС. Комментарий дала руководителя краевой Госинспекции труда Светлана Будняк.

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