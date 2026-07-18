В Дагестане до конца года восстановят более 10 поврежденных паводком учреждений

Из-за наводнений в республике повреждения получили тысячи зданий, в том числе 130 объектов образования. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Власти Дагестана восстановят девять объектов здравоохранения и два учреждения культуры, пострадавших от весенних паводков, до конца года. Об этом сообщил премьер-министр республики Магомед Рамазанов на заседании правительственной комиссии по ЧС.

Параллельно в активной фазе находится восстановление образовательных учреждений за счёт федеральных средств — выполнено около трети работ. При этом контракты на ремонт ещё девяти школ и колледжей, который профинансирует республиканский бюджет, пока не заключены. Их планируют подписать до 10 августа после завершения конкурсных процедур.

Напомним, что ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил выделение почти три миллиарда рублей Дагестану и Чечне на ликвидацию последствий наводнений, в ходе которых в одной только республике пострадали 130 образовательных объектов. На строительство семи новых модульных школ направят порядка 1,5 млрд рублей.

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