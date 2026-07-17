Власти Ставрополья задумались об отдельных заправках на фоне дефицита топлива

Все конструктивные предложения, поступившие от жителей, власти намерены проанализировать и рассмотреть возможность их применения. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Ставрополья ищут пути решения проблемы с нехваткой топлива. Как рассказал в социальных сетях губернатор Владимир Владимиров, одна из обсуждаемых мер — организация специальных заправочных станций, где владельцы спецтехники смогут рассчитываться по транспортным картам.

Такое решение было принято после анализа обращений жителей. Глава края пояснил, что сложившаяся ситуация практически не затрагивает крупные аграрные предприятия, которые традиционно формируют запасы горючего до начала уборочной кампании. Основная поддержка направлена на небольшие фермерские хозяйства: для них региональный минсельхоз уже определил оператора, который централизованно обеспечивает их технику топливом.

Владимир Владимиров обратил внимание на недобросовестное поведение некоторых потребителей, пытающихся обойти ограничения с помощью различных махинаций для закупки лишнего топлива. Он обратился к жителям с призывом проявить ответственность и думать об интересах других, пообещав детально разобрать ситуацию на ближайшем заседании оперативного штаба.

При этом власти готовы к диалогу: все здравые идеи и предложения, поступающие от населения, будут тщательно изучены и могут быть взяты в работу.

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