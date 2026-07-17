В посёлке на Ставрополье строят новый фельдшерско-акушерский пункт

В новом ФАПе, рассчитанном на посещение 450 человек в сутки, предусмотрят процедурную, кабинеты для приёма пациентов и прививок. Фото: Минздрав Ставропольского края

В посёлке Каменка Благодарненского округа возводят новый фельдшерско-акушерский пункт. Объект строится в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» с бюджетом в десять миллионов рублей.

По словам главы регионального Минздрава Юрия Литвинова, всего на Ставрополье уже построено 25 ФАПов, а до конца года планируется сдать ещё 14. Новый медицинский пункт сможет принимать до 450 пациентов в сутки. В нём будут кабинеты для приёма, процедурная и прививочная. Жители смогут проходить диспансеризацию, профилактические осмотры и получать неотложную помощь.

Напомним, ранее сообщалось, что ставропольские перевозчики до конца года получат 53 новых автобуса. Также ведется работа над переходом общественного транспорта на регулируемый тариф.

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