В Грозном завершили капремонт поврежденной в мае при пожаре многоэтажки

Полностью обновлен фасад здания, приведена в порядок прилегающая территория, созданы комфортные условия для жителей. Фото: стоп-кадр видео из соцсетей главы республики.

В столице Чеченской Республики завершены работы по капитальному восстановлению многоэтажного жилого здания, которое получило серьезные повреждения в результате масштабного пожара в мае. Глава региона Рамзан Кадыров сообщил об этом на своих страницах в социальных сетях.

Напомним, 12 мая в Грозном потушили пожар в многоэтажке на площади 2850 квадратных метров. Было эвакуировано 300 человек, спасено еще 40.

По словам руководителя республики, сразу после майского происшествия он дал распоряжение обеспечить всем необходимым пострадавшие семьи и оперативно восстановить здание.

«С удовлетворением могу отметить, что эта задача выполнена в полном объеме», – написал Кадыров.

Как сообщил глава Чечни, все квартиры с повреждениями были полностью отремонтированы, укомплектованы новой мебелью и подготовлены для возвращения жильцов. Помимо этого, была проведена полная реконструкция фасада дома, благоустроена прилегающая территория и созданы комфортные условия для проживания. На проведение всех восстановительных мероприятий Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова направил свыше 100 миллионов рублей.

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