Карантин по африканской чуме свиней ввели в Красногвардейском округе Ставрополья

В границах зараженной территории ввели ограничения на вывоз продуктов животноводства, растениеводства и кормов. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Возле села Красногвардейское в Ставропольском крае были найдены биологические отходы, инфицированные вирусом африканской чумы свиней. В связи с этим на соответствующей территории введен карантинный режим, о чем говорится в постановлении губернатора края.

Так, согласно этому документу, ограничительные мероприятия установлены на участке площадью 30 квадратных метров, расположенном в семистах метрах к северу от населенного пункта. На этой зоне действует запрет на вывоз продукции животноводства, растениеводства и кормов, а также полностью ограничен въезд и выезд любого транспорта.

между тем, днем ранее аналогичные меры по борьбе с болезнями животных уже вводились в трех других округах региона – Нефтекумском, Грачевском и Шпаковском. Там был установлен карантин из-за обнаружения очагов бруцеллеза на частных подворьях и в местах содержания скота.

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