Массовое отравление на базе отдыха проверяют следователи и прокуроры на Ставрополье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новоселицком округе Ставрополья следователи и прокуроры начали проверку массового отравления на базе отдыха. По данным ведомств, ЧП произошло на водохранилище Волчьи Ворота. Посетители жалуются на температуру, рвоту, диарею. Некоторых постояльцев, рассказывают люди, госпитализировали.

«Прокуратура Новоселицкого района проводит по данному факту проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», – сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Надзорники также следят за оказанием медицинской помощи всем пострадавшим. Тем временем следователи рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей).

«По результатам проведения всех необходимых проверочных мероприятий действиям ответственных лиц будет дана процессуальная оценка. Гостиничный комплекс на период проведения проверки временно закрыт», – рассказали в СУ СКР по Ставропольскому краю.

Сотрудники ведомств разбираются, что произошло на базе отдыха.

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