Полтонны гуманитарной помощи отправили из Кисловодска в зону СВО Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Из Кисловодска в зону СВО отправили полтонны гуманитарной помощи. С курорта три дня увозили груз для военных. Собирали и формировали посылки на базе местной мастерской. Бойцы получат предметы первой необходимости, одежду и постельное белье:

«В состав груза вошли предметы первой необходимости, средства личной гигиены, сухие души, стельки, валики, тёплые одеяла, пледы, а также постельное бельё и полотенца. Выражаю благодарность волонтерам, коллективам санаториев и всем неравнодушным жителям, которые не прошли мимо и внесли свой вклад», – говорит мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

А ранее на Ставрополье сократится количество работающих на постоянной основе депутатов. Вместо 25 чиновников на постоянной основе с зарплатой в думе останется только 15. По словам губернатора, все сэкономленные деньги направят на поддержку бойцов СВО, а также развитие края.

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