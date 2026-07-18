Ремонт сквера возле лицея №8 завершают в Ставрополе

Фото: администрация Ставрополя

В Ставрополе завершаются работы по ремонту сквера возле лицея №8 на проспекте Карла Маркса. На месте дорожники уложили покрытие на детской площадке, а также починили чаши фонтана. Специалисты сделали линию наружного освещения и подсветку деревьев. На объекте установили систему видеонаблюдения.

«Специалисты приступили к монтажу малых архитектурных форм. Финальным этапом благоустройства станет планировка и посев газонов, которые занимают порядка четырех тысяч квадратных метров», – рассказал о ходе работ мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Специалисты также установили в сквере 600 метров водоотводных лотков. Следить за порядком будут около 30 камер видеонаблюдения, которые подключили к системе «Безопасный город». Рабочие монтируют карусели и спортивный комплекс для детей. Полностью завершить ремонт собираются к концу лета.

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